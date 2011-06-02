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Dünya

MLADİÇ YARIN HAKİM KARŞISINDA LAHEY (A.A)

02 Haziran 2011 15:10

-MLADİÇ YARIN HAKİM KARŞISINDA LAHEY (A.A) - 02.06.2011 - Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç için Sırp avukat atandı. Lahey mahkemesinin, yarınki ilk duruşma için Aleksander Aleksiç'i atadığı belirtildi. Mahkeme sözcüsü Nerma Jelaçiç, Aleksiç'in ilk duruşma için atandığını, Mladiç'in mahkemede savunmasını nasıl yönlendirmek istediğini belirteceğinin sanıldığını söyledi. Sırbistan, Bosna Savaşı sırasında işlediği insanlığa karşı suçlar için 16 yıldır aranan, 26 Mayıs'ta yakalanan Mladiç'i önceki gün Lahey mahkemesine teslim etmişti.

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