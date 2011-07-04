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Dünya

Mladiç uluslararası mahkemeyi boykot ediyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmakta olan, Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko

04 Temmuz 2011 03:00

T24 - Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmakta olan, Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in avukatı müvekkilinin Lahey'deki mahkemenin bugünkü oturumunu boykot edeceğini açıkladı.

Miloş Salyiç, savunma ekibi onaylanmadığı için eski generalin oturuma katılmayacağını bildirdi. Mladiç mahkeme önüne ilk kez 3 Haziran günü çıkarılmıştı.

1992-5 Bosna Savaşı'nda, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekle itham edilen Mladiç suçlamalar hakkında düşünmek için zaman istemişti.

69 yaşındaki Mladiç kendisini savunmak üzere Salyiç ve bir Rus avukatı istemişti.
Ancak mahkeme gereken onay için zamana ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Salyiç müvekkilinin bugünkü oturuma zorla götürülmesi halinde suçlamaları kabul edip etmediğine dair bir açıklama yapmayacağını kaydetti.

Mahkeme kuralları gereği, böyle bir durumda otomatik olarak, zanlının suçsuz olduğunu birldirdiği yönünde zabıt tutuluyor.


Mladiç'in yakalanması

Mladiç, geçen Mayıs ayında Sırbistan'da yakalandıktan sonra 26 Mayıs'ta mahkemeye teslim edilmişti.

Savaş suçu ve soykırım zanlısı Mladiç burada eski Yugoslavya'daki benzer suçlardan yargılanan
yaklaşık 30 kişiyle birlikte tutulacak.

Avukatları, Mladiç'in Lahey'de yargılanamayacak kadar hasta olduğunu öne sürüyordu. Ancak doktorlar, Mladiç'in mahkemeye çıkmaya yetecek kadar sağlıklı olduğunu bildirdi.

Ratko Mladiç, 1995'te 7 bin 500 Müslüman Boşnak erkek ve çocuğun öldürüldüğü Srebrenitza katliamının da aralarında bulunduğu soykırım ve savaş suçlarıyla itham ediliyor.

Bosnalı Sırpların eski komutanı firarda geçen 16 yılın ardından geçen hafta çarşamba günü Belgrad yakınlarındaki Lazarevo köyünde, ağabeyinin evinde yakalanmıştı.

Bosnalı Sırpların siyasi lideri Radovan Karadziç'in 2008 yılında yakalanmasının ardından Bosna savaşının firardaki en büyük zanlısı Ratko Mladiç'di.

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından 1995'te hakkında soykırım ve savaş suçu işlemekten dava açılan Mladiç bir süre Belgrad'da serbestçe yaşamış, hatta futbol maçlarında bile görülmüştü.

Ancak eski Yugoslavya cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç'in 2001'de tutuklanmasının ardından ortadan kaybolmuştu.

Mladiç'in yakalanması sonrası bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, bunun ülkeye Avrupa Birliği kapılarını açacağını belirtti.


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