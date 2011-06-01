-MLADİC SCHEVENİNGEN HAPİSHANESİNE KONULDU LAHEY (A.A) - 31.05.2011 - Savaş sırasında işlediği suçlardan dolayı tutuklanan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç Hollanda’ya getirildi. Rotterdam-The Hague Havaalanı’na inen Mladiç yoğun güvenlik önlemleri altında polis helikopteriyle yerel saatle 21.30 Lahey’deki Scheveningen hapishanesine getirildi. Mladiç burada, oldukça konforlu hapishanenin güvenliği BM tarafından sağlanan hücresine konuldu. Mladiç’in uluslararası hukuk kuralları gereği en kısa zamanda Lahey’deki BM Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Temyiz Yargıcı Mehmet Güney’in vekaleten başkanlık yaptığı mahkemede, Mladiç’e hakkındaki suçlamalar okunarak, suçlamaları kabul edip etmediği sorulacak. Polis Mladiç’in kalacağı hapishanenin önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alırken, medya mensupları da bu tarihi anı kaçırmamak için yoğun çaba sarf etti. 300’e yakın yerli ve yabancı basın mensubu saatler öncesinden hapishanenin önünde konuşlanarak Mladiç’in gelişini canlı olarak verdi.