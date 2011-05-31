-MLADİÇ LAHEY YOLUNDA BELGRAD (A.A) - 31.05.2011 - Savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski askeri komutan Ratko Mladiç'in kaldığı Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümünden alınarak zırhlı araçlar eşliğinde Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesine sevk edildiği iddia edildi. Mladiç'in kaldığı tutukevinin bulunduğu Duşanovats semtindeki Ujiçka Caddesi'nin güvenlik güçlerince trafiğe kapatılması, özel askeri ve polis birliklerinin çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından, tutukevinin arka kapısına gelen zırhlı araçlar bir süre sonra buradan ayrıldı. Sırp yerel basını, konvoydaki beyaz zırhlı araçta Mladiç'in olduğunu ve Lahey'deki mahkemeye sevk edilmek üzere havalimanına götürüldüğünü iddia etti. Sırbistanlı yetkililer, Mladiç'in Lahey'e sevk edileceği gün ve tarihin güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayacağını bildirmişti. Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince 16 yıldır aranan Ratko Mladiç, 26 Mayıs'ta Zrenyanin kenti yakınlarında Lazarevo köyüne düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Mladiç'in avukatının, müvekkilinin Lahey'deki mahkemeye sevk edilmemesine yönelik itirazı ise bugün Belgrad Yüksek Mahkemesince reddedilmişti.