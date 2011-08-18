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Dünya

Mladiç ameliyat edildi SARAYBOSNA (A.A)

18 Ağustos 2011 18:16

-Mladiç ameliyat edildi SARAYBOSNA (A.A) - 18.08.2011 - Bosna'daki savaş sırasında Srebrenitsa soykırımı başta olmak üzere çeşitli savaş suçlarından tutuklanan Ratko Mladiç, tutuklu bulunduğu Lahey'de ameliyat edildi. Madiç'in avukatı Miloş Şalyiç, yaptığı açıklamada, müvekkilinin dün fıtık ameliyatı geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Ratko Mladiç'in yarın hastaneden taburcu edileceğini belirten Şalyiç, müvekkilinin ailesinin gelecek hafta cezaevinde Mladiç'i ziyaret edeceğini kaydetti. -Srebrenitsa soykırımı ayrı iddianamede- Bu arada, Mladiç'in hastaneye kaldırıldığı gün ise Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Serge Brammertz, mahkemeye gönderdiği yazıda, Mladiç'e karşı hazırlanan iddianamenin ikiye ayrılmasını talep etti. Srebrenitsa soykırımının ayrı iddianamede yer almasını isteyen savcılık, Saraybosna'da ve diğer yerlerde işlenen suçların ise diğer iddianamede yer almasının daha uygun olacağı görüşünü dile getirdi. Mladiç'e karşı iddianamenin ikiye bölünmesinin adaletin çıkarına uygun olacağını belirten Başsavcı Brammertz, mahkemenin bu talebe olumlu cevap vermesi durumunda önce Srebrenitsa'ya ilişkin iddianameyi hazırlayacaklarını, bu iddianame kapsamındaki delilleri ise bir yılda mahkemeye sunabileceklerini kaydetti.

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