Mkhitaryan, Manchester United'a imzayı attı

Menajerlik koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmasının ardından çıtayı bu sezon yükseklere koyan Manchester United, Borussia Dortmund'un yıldızı Henrikh Mkhitaryan'ı transfer etti.



Fanatik'in haberine göre, ilk olarak PSG'den ayrılan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Kırmızı-Şeytanlar, Dortmund'un Ermenistanlı oyuncusu Mkhitaryan'ı alarak ne kadar iddialı bir kadro kurulacağını göstermiş oldu.

"Reddedilmeyecek bir teklif"



Transfer Borussia Dortmund sitesinden duyurulurken, takımın CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin açıklamalarına yer verildi.



Watzke, ''Manchester United bize şahane bir teklif sundu. Oyuncuyla yalnızca 1 yıllık sözleşmemiz vardı. Bizde transferi onayladık'' dedi.