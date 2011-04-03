-MKEK 62 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Temelleri, Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında kurdurduğu top döküm tesisleriyle atılan Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), bugün 62 ülkeye Türk yapımı, silah, mühimmat ve çeşitli savunma sanayi ürünü satıyor. İhracat bağlantısı 2010 yılı sonu itibarıyla 284,2 milyon dolara ulaşan kurumun, 62 ülkeye gerçekleşen toplam ihracatı ise 38 milyon dolar oldu. Geçmişi, 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan MKEK, 558'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. -BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ- MKE Kurumu, bu görevlerinin yanı sıra Türkiye'nin sanayileşme çabasının içinde geniş katkıları ile sivil sektöre yönelik; kimyasal ve patlayıcı maddeler, malzeme ve makina üretimlerindeki ilkleri de gerçekleştirdi. İlk demiryolu rayı haddeleme, ilk sac mamulleri ve pirinç malzeme, takım tezgahları, vasıflı çelik haddehanesi, pik ve sfero dökümhanesi, elektrik sayaçları, zirai mücadele aletleri, tekstil makineleri, dişli ve dişli kutusu imal tesisleri, çelik çekme boru, pil imalatları da bu ilkler arasında yer alıyor. Ayrıca, 1950'li yıllarda, MKE-Uğur-44 tipi ilk Türk Eğitim Uçağı da MKEK tarafından üretildi. Cumhuriyet dönemi Türk sanayisinin gelişiminde en önemli lokomotif güçlerden biri olan Kurum, halen hafif silah mühimmatı, sivil tip gaz maskesi ve süzgeci, sivil maksatlı patlatma kapsülleri, pirinç ve çelik malzeme, dinamit gibi sivil sektöre yönelik ürünlerin üretimini, mevcut imkanları ve kapasitesi ile sürdürüyor. -YATIRIMLAR- Savunma sanayine yönelik yatırımlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları paralelinde ve ülke savunma sanayini millileştirme duygusundan hareketle sürdüren Kurum, bugüne kadar aralarında 155 mm 52 Kalibre Silah Sistemi Fırtına ve Panter, Eryx Tanksavar Projesi, Küresel Barut Projesi, Menzilli Mühimmat Ailesi Projesi'nin de yer aldığı bir çok önemli yatırımı tamamladı. 2011 yılında ise toplam tutarı 307 milyon lirayı bulan Chaff ve Flare Projesi, 120 mm Tank Topu Silah Sistemi Projesi, 120 mm Tank Topu Mühimmatı Projesi ile Takım ve Tezgah Modernizasyon Projelerini tamamlamayı planlayan MKEK, yine bu yıl toplam yatırım tutarı 318 milyon TL olan Monoblok Tekerlek ve Tekerlek Üretimi Tesisi ve Çelikhane Modernizasyonu Projesi'nin çalışmalarına başladı. -AR-GE PROJELERİ- 2005'te başlattığı yeniden yapılanma faaliyetlerinin en önemli başlığı olarak, ''Ar-Ge çalışmalarına yeni bir yön vermeyi'' belirleyen MKEK, aralarında Altay Milli Tank Projesi, Modern Piyade Tüfeği Projesi ve Modern Makineli Tüfek Projesi'nin de yer aldığı 111 Ar-Ge projesi ile ilgili faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün itibarıyla Kurumun yatırımlar ile Ar-Ge projelerinin toplam tutarı 2 milyar 70 milyon liraya ulaştı. 2009 yılında 312 milyon liralık üretim gerçekleştiren MKEK'nin, geçen yılki toplam üretimi ise 352 milyon TL oldu. Kurum geçen yılı 650 milyon lira satış yaparak 148 milyon lira faaliyet karı ve 64 milyon lira da dönem karı elde etti. Bir çok projeyi başarıyla tamamlayan MKEK'de, özellikle Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve dünyadaki en uzun menzilli (40 kilometre) top olarak kabul edilen panter ve fırtına obüsleri ile Jandarma için geliştirilen 7.62 mm çapındaki Bora 12 keskin nişancı tüfeği, daha çok hareketli hedefleri vurmak için tasarlanan 5,56 mm çapındaki yarı otomatik keskin nişancı tüfeği T-12, son dönemde yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gören projeler oldu. MKEK, Türkiye'nin yerli tasarımla üzerinde çalıştığı ALTAY Milli Tank Projesi'nde de tankın bazı silah sistemlerini üretecek. Kurumda ayrıca Ar-Ge çalışmaları kapsamında basınçlı betonları delerek geçecek ve hedeflenen noktada patlayacak Nüfuz Edici Bomba Projesi, 105 mm Havadan Taşınabilir Hafifletilmiş Obüs Projesi, 35 mm Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Projesi, Duyarsız Patlayıcı Projesi, 35 mm Parçacıklı Mühimmat Geliştirme Projesi, Çok Maksatlı Tapa Projesi, 155 mm Akıllı Mühimmat Projesi, Duyarsız Patlayıcı Projesi gibi önemli yerli tasarım projelerin tamamlanması için çalışılıyor.