MKE tüm silahları sattı, ölüm tehlikesi arttı!

Her yıl yüzlerce kişinin ateşli silahlar nedeniyle öldüğü Türkiye'de kredi kartına 10 ay taksitle silah satan MKE muradına erdi



Her gün en az sekiz kişinin ateşli silahlarla öldürüldüğü, üç kişinin ateşli silah kazası sonucu yaşamını yitirdiği Türkiye’de ‘10 ay taksitle’ silah kampanyası yapan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) amacına ulaşarak bütün stoklarını eritti. Stokların bitmesiyle taksitli satışları sona erdiren kurum, kampanyasız uygulanacak yeni fiyat listesini de açıkladı.



MKEK, 2006 yılında elindeki silah stoklarını eritmek için ‘kredi kartına 10 ay taksitle’ silah satışı kampanyası başlatmıştı. Kampanyada Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen 12 ayrı cins ve özellikteki silahlar için peşin alımlarda yüzde 20’ye varan oranlarda, kredi kartı ile yapılan satışlarda da 10 aya kadar taksit yapılmıştı. Kampanya büyük ilgi görmesi defalarca uzatılmıştı.



Son olarak ekim ayında tekrarlanan kampanya, stokların büyük oranda tükenmesiyle birlikte sona erdi. MKEK bundan böyle, Kırıkkale yapımı yerli tabanca satışlarını işletme tarafından belirlenen normal fiyat üzerinden yapacak. Yeni satış progragramı çerçevesinde MKEK’nin Kırıkkale’de üretilen ve satışa sunulan yerli silahlarının fiyatlarıysa şöyle: STD Siyah: 1.175 YTL, İşlemeli Siyah 1.385 YTL, İşlemeli Krom 1.385 YTL, İşlemeli Gümüş 1.435 YTL, İşlemeli Altın 1.610 YTL.



İstatistiklere göre Türkiye’de her gün ortalama sekiz kişi ateşli silahlarla ölüyor. Üç kişi de ateşli silahlarla kaza sonucu yaşamını yitiriyor. Hareket halindeki sekiz milyon aracın yüzde 6’sında silah var ve bu silahların yüzde 80’i torpidoda ya da sürücülerin belinde. Türkiye’de bugün yaklaşık sekiz milyon silah bulunuyor.