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MKE Barut Fabrikası'nda patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

MSB: ADLİ VE İDARİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın roket yakıtlarının üretildiği atölye binasında üretim esnasında A 32 Kırma Karıştırma Roket Yak

24 Mayıs 2018 21:18

MSB: ADLİ VE İDARİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası\'nın roket yakıtlarının üretildiği atölye binasında üretim esnasında A 32 Kırma Karıştırma Roket Yakıtı Hazırlama Atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Patlama sonucunda; 1 personelimiz hayatını kaybetmiş, 4 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimizin tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Patlama sonucu bölge kontrol altına alınmıştır. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

 

 

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