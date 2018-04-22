MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

İsmail Kartal: \"Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz\"

Erkan Sözeri: \"Farklı mağlup olduk, bunu beklemiyorduk\"

Ankara,(DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 32\'nci haftasında MKE Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep\'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, \"Ümraniyespor maçından sonra psikolojik anlamda buraya gelmek kolay değildi. Kadro derinliği iyi ve iyi oyunculara sahip Gazişehir takımına karşı hafta içinden beri çok iyi hazırlandık. Taktik olarak maç başından sonuna kadar her şey planladığımız gibi gitti. Goller bulduk. Sonuç olarak biz bugün istediğimizi aldık. Güçlü rakibe karşı farklı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz kazandık ve şimdi rakiplerimizi bekliyoruz. Önümüzde iki tane maç var ve bu iki maçı da kazanıp rakiplerimizin bir yerde takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah her şey planladığımız gibi olur. Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu takımı herkes destekledi, herkese teşekkür ediyorum ve inşallah sonu da güzel biter. Futbol anlamında kaybetmeyi göze alacak bir adam değilim. Rakiplere bakıyoruz, birde bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz gerçekten hak ederek kazanıyoruz. Biz sezon başından beri herkesle çarpışarak, savaşarak bu puanları topladık\" dedi.

ERKAN SÖZERİ: \"FARKLI MAĞLUP OLDUK, BUNU BEKLEMİYORDUK\"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"Aslında maça çok iyi hazırlanmıştık ama düşündüklerimizi sahaya yansıtamadığımız bir gerçek. Sahada çok etkili olamadık. Farklı mağlup olduk, bunu beklemiyorduk. Ankaragücü de maçtan önce büyük ihtimalle beklemiyordu. Oyuna kötü başlayıp kötü goller yedik. Rakibimiz Ankaragücü seyircisiyle ve takımıyla daha çok inandı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Önümüzdeki Balıkesir maçını kazanıp Play-Off\'u garantileyip oradan çıkmanın mücadelesini vereceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Çok gerilerden geldik. Bu maçtan önce 14 maçın 11\'ini kazandık. Kredimiz hiç yoktu. Burada mağlup olduktan sonra ilk 2 şansımız kalmadı. Hiç moralimizi bozmayacağız. Bunu hak ettiğimiz diğer maçlarda gösterdik. Bir final maçıydı. Final maçında bu kadar etkisiz oynamamamız gerekiyordu. Ligin en az gol yiyen 2. takımıyız. Goller geldikçe oyuncularım demolize oldu. Bazı pozisyonlarımız vardı ama onlar gol olsa maç döner miydi? Dönmezdi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İsmail Kartal\'ın açıklamaları

-Erkan Sözeri\'nin açıklamaları