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Mizah sitesinin şakası Başbakanlığı karıştırdı

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, mizah ve magazin ağırlıklı içeriğe sahip bir internet sitesinde Başbakan R. T. Erdoğan imzasıyla sahte bir genelge yay&

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Bir mizah sitesinin "hayırlı işler", "hayırlı günler" gibi ifadelerin kullanılmamasına ilişkin genelge yayımlandığına dair şakası Başbakanlık tarafından ciddiye alınınca Basın Merkezi’nden bir açıklama yaparak genelge yalanlandı. Açıklamada Erdoğan imzasıyla sahte bir genelge yayımlandığı hatırlatılarak bunun bir suç olduğu belirtildi.




Devlet yetkililerine ait imza ve resmi yazı formatının mizah amaçlı dahi olsa taklit edilmesi, bu çerçevede sahte bilgi ve içerikler oluşturulmasının suç olduğu bildirildi.


Başbakanlık Basın Merkezi’nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Mizah ve magazin ağırlıklı içeriğe sahip bir internet sitesinde Sayın Başbakan’ın imzası ve resmi yazı formatı oluşturularak, sahte bir Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. Özellikle internet ortamında yayılan, bazı sosyal paylaşım sitelerinde de iktibas edilen sahte genelge içeriğinde 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle 13 Eylül 2010 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşlarında ’HAYIR’lı işler’, ’HAYIR’lı Günler’ günler gibi selamlaşma kalıplarının kullanılmamasına özen gösterilmesi hususu yer almaktadır.


Muhtemelen mizah amaçlı hazırlanan söz konusu sahte genelge, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen bazı vatandaşlarımız arasında yanlış anlamalara sebep olduğuna ilişkin duyumlar alınmıştır.


Devlet yetkililerine ait imza ve resmi yazı formatının mizah amaçlı dahi olsa taklit edilmesi, bu çerçevede sahte bilgi ve içerikler oluşturulması suçtur. Vatandaşlarımızın esasen mizahi bir içeriğe sahip olduğu belli olan bu tür sahte genelgelere ve yanıltıcı yayınlara itibar etmemeleri temennisiyle kamuoyumuzun bilgilerine sunulur."

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