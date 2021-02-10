Mizah dergilerini cezaevine almayan idare: Giysi, kitap olsa verirdik

Cezaevi’nde hükümlü olarak kalan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Engin Gökoğlu’na eşi tarafından gönderilen mizah dergileri, Cezaevi idaresi tarafından hediye olarak değerlendirildi ve cezaevine alınmadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gökoğlu, eşi tarafından gönderilen dergilerin kendisine verilmediğini belirterek dergilerin “hediyelik” değil, “okumalık” dergiler olarak kendisine gönderildiğine değindi. Gökoğlu, “Ama yok. Hapishane idaresi ‘Sen bilmezsin onlar hediyedir, ama hediyen de giysi ya da kitap olsaydı verecektik’ diyor. Ben de yanlış karar infaz hâkimliğinden döner diye başvurdum. Çünkü anayasaya, İnfaz Kanunu’na göre de ben haklıyım. Ama itirazım reddedildi. Nasıl ama sizce mizah dergisine ihtiyacım var mı? Durumun kendisi kara mizah değil mi? Geçen sene bu dergilerin tamamıyla beraber içindeki poster ve takvimleriyle almıştım. Aradan bir yıl geçti, yasaklar, yasadışılıklar arttı. Ellerinden gelse günlük gazeteleri dahi yasaklayacaklar. Kitap, dergi, gazete okumak, siyasi tutsağın ekmeği suyudur” dedi.

Gökoğlu’nun yaptığı itirazlar reddedildi. Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, “Gelen yayınların hükümlüye dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme esaslarına uymadığı belirlenmiştir” dedi. Tekirdağ 2. İnfaz Hâkimliği ise “Hediye olarak ancak kitap ve giyim eşyası kabul edilebilir. Başvurucuya gönderilen yayının dergi, gazete olduğu, ayrıca ziyaretçisi tarafından getirildiği nedeniyle usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir” denildi.