-Miyazaki'nin cenazesi otopsi sonrası ülkesine gönderilecek BİTLİS (A.A) - 11.11.2011 - Van'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından ölü çıkarılan ve otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna getirilen Japon doktor Atsushi Miyazaki'nin cesedi, ülkesine gönderilmek üzere Van Havaalanı'na götürüldü. Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Tezcan Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelin enkazından çıkarılan Atsushi Miyazaki'nin cesedinin, otopsi yapılmak üzere hastanelerinde getirildiğini söyledi. Miyazaki'nin otopsisinin tamamlandığını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu: ''Japon doktor Miyazaki'nin cesedi, dün otopsi yapılması için hastanemize getirildi. Burada otopsi ve işlemler tamamlandı. Miyazaki'nin cenazesini, ülkesine göndermek için, Artvin 112 Acil Servisine ait ambulansla Van Havaalanı'na gönderdik. Miyazaki'nin cesedi Van'dan İstanbul'a gidecek. Oradan da ülkesine gönderilecek. Hastanemizde Miyazaki'yle ilgili bütün işlemler yapıldı.'' Van ve Erciş'te 23 Ekim'de yaşanan deprem felaketi sonrası yardım gönüllüsü olarak Van'a gelen Japon doktor Atsushi Miyazaki, kentte meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından 13 saat sonra çıkarılmıştı. Atsushi Miyazaki, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.