-Miyazaki'nin görüntüleri ailesini gönderildi VAN (A.A) - 15.11.2011 - Van'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin AA ekibi tarafından yardım dağıtırken çekilen görüntüleri, ailesine ulaştırılmak üzere AAR temsilcilerine teslim edildi. Erciş merkezli 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen ve depremzedelere yardım dağıtan Association for Aid and Relief (AAR) adlı yardım organizasyonunda, Yumeka Ota ve Miyuki Konnai ile görev yapan Miyazaki, AA ekibi tarafından görüntülenmişti. Van'da 9 Kasım'da 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından yıkılan Bayram Otel'in enkazıda hayatını kaybeden Atsushi Miyazaki ile arkadaşlarının bu görüntüleri basında geniş yer bulmuştu. Çocuklarının görüntüsünü izleyen Miyazaki'nin anne ve babası, çocuklarından hatıra kalan görüntüleri AAR temsilcileri aracılığıyla Anadolu Ajansı'ndan istedi. Japon gönüllülere tercümanlık yapan Serbay Ekinoğlu'nun, ailenin bu talebini Anadolu Ajansı yetkililerine iletmesinin ardından Miyazaki'nin Van'da yardım yaparken çekilen fotoğraf ve görüntüleri, AA İstanbul Bölge Müdürlüğü İstihbarat Şefi Ömer Erim Baştimar tarafından teslim edildi. Ekinoğlu, Miyazaki'nin ailesinin kendilerine ulaştığını belirterek, ''Anne ve babası Miyazaki'nin Van'da yaptığı yardımları görmek istediğini bize iletti. Bizler de elimizdeki ve sizin ajansınızdaki görüntüleri, fotoğrafları toplayıp kendilerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ailesi de burada ne kadar yardım ettiğini ve güler yüzlü, iyi insanlar olduğunu görsün'' dedi. Serbay Ekinoğlu, Japonya'da bulunan aileyi ziyaret etmeyi düşündüklerini ifade ederek, ''Ama şu anda tamamıyla bu girişim zamana ve Ankara'da tedavi gören Miyuki Konnai'nin ne zaman ülkesine döneceğine bağlı. Bu görüntüleri internet yolu ya da posta yoluyla ailesine ulaşmasını sağlayacağız. Anadolu Ajansı'na ailenin isteğini yerine getirdiği için minnettarız'' diye konuştu.