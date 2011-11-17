-Miyazaki ismi okulda yaşatılacak İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisinde, Van'da yaptırılacak okula, 5.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin adının verilmesi kararlaştırıldı. İTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekib Avdagiç, İTO YÖnetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın Hindistan Türk Ürünleri sergisi için yurt dışında olması nedeniyle, Kasım ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İTO olarak, Van'a yardım için ellerinden geleni yapmayı amaçladıklarını belirtti. Avdagiç, ''Daha önce aldığımız karar uyarınca Van'ın Başkale ilçesinde şehitler anısına bir meslek yüksek okulu yaptırıyoruz. Şimdi depremde yıkılan okulların sayısını görünce, İTO Yönetim Kurulu olarak, bir okul daha yaptırılması düşüncesindeyiz. Bugünkü Meclis gündemimizde var. Van'ın ihtiyaçları doğrultusunda bir eğitim kurumunun daha inşa edilmesi konusunu oylarınıza sunacağız. İnanıyorum ki, sizlerin tensibiyle İTO olarak, Vanlı öğrencilerin güvenlik içinde eğitim göreceği bir okulu bu şehrimize kazandıracağız'' dedi. İTO Meclisinde yapılan oylamada, Van'a bir okul daha yaptırılması ve bu okula, Van'da depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin adını verme kararı alındı.