Miu Miu'nun yeni yüzü

Mert&Marcus tarafından geçen Kasım'da New York’ta çekilen kampanyanın ilk fotoğrafında Katie Holmes’u kısa saçları jölelenip geri yapıştırılmış ve koyu ağır bir göz makyajıyla görüyoruz.Karanlık bir atmosfer içinde çekilen kampanyada Holmes’un giydiği elbise, markanın defilesinde öne çıkanlardan. Grafiti püskürtme efektli elbisenin özelliği belindeki kemere tutturulmuş başka bir kumaş parçasının silüete farklı bir boyut kazandırması.Ünlü kullandığı için her zaman haber olan Miu Miu reklamlarında, daha önce Vanessa Paradis, Kirsten Dunst, Lindsay Lohan da yer almıştı.Katie Holmes- Miu Miu İlkbahar/Yaz 2009 reklam kampanyası