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MİT'TEN YALANLAMA ANKARA (A.A)

11 Kasım 2010 17:16

-MİT'TEN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Müsteşar Hakan Fidan'ın erkek kardeşiyle ilgili olarak bir internet sitesinde yayımlanan haberin yalan olduğunu bildirdi. MİT Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde ''MİT Müsteşarının Kardeşi Kimin Hizmetinde Çalışıyor?'' başlıklı ''yalan bir haber'' yayınladığı ifade edildi. Müsteşarlık olarak kurum veya kurum mensupları hakkında medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapılması  gibi bir gelenek bulunmadığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi: ''Ancak söz konusu haber Sayın Müsteşarımızın kişilik haklarına doğrudan saldırı niteliği taşımakta, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Sayın Müsteşarımızın ne ABD'de yaşayan ne de Mustafa isimli erkek kardeşi yoktur. Halen Türkiye'de yaşamını sürdüren erkek kardeşi ise hayatı boyunca hiç yurt dışında bulunmamıştır. Bu çerçevede, ima etmeye çalıştığı hususlarla birlikte tamamıyla yalan olan söz konusu haberle ilgili olarak yasal yollara başvurulacağı duyurulur.''

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