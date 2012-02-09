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MİT'ten itiraz İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 18:39

-MİT'ten itiraz İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, savcılığın ifade alma davetine cevap olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı'ndan bir yazı gönderildiğini, bu yazıda görev ve yetki açısından itirazda bulunulduğunu belirtti. Seçen, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, ''MİT Müşteşarlığı Hukuk Müşavirliği imzasıyla bugün bize bir itiraz yazısı geldi. İfade alınması için çağrılan 5 kişiyle ilgili yazıda, 'Söz konusu iddialar görev suçu kapsamına girmektedir. MİT'le ilgili kanununa göre görev suçu ile ilgili konularda Başbakanlık'tan soruşturma için izin alınması gerekmektedir' deniliyor'' dedi.  Yazıda, soruşturma için Başbakanlık'tan izin alınmadığının belirtildiğini aktaran Seçen, ayrıca soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğunun belirtildiğini ifade etti. Seçen, ''Yazıda, Ankara'da bir soruşturma olduğu ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi gerektiği de belirtiliyor'' dedi.  Fikret Seçen, yazıda Ankara'da yürütülen soruşturma konusunda herhangi bir bilgi belirtilmediğini de söyleyerek, dilekçeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

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