T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT'ten dinleme kararlarını veren hâkimlere üst düzey ziyaret

Bir MİT yetkilisi, 10 Ocak'ta dinleme kararı veren hâkimlerin tamamını tek tek ziyaret edip her biriyle yaklaşık yarım saat görüştü

15 Ocak 2014 15:13

Arzu YıldızAnkara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Müdürü’nün, 10 Ocak Cuma günü Ankara TMK. 10. maddesiyle yetkili hâkimleri ziyaret ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, MİT yetkilisi, dinleme kararı veren hâkimlerin tamamını tek tek ziyaret edip her biriyle yaklaşık yarım saat görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Müdürü’nün gizli gerçekleşen ziyareti öncesinde Ankara Adliyesi’nde geniş güvenlik önlemleri alındı. MİT yetkilisinin TMK. 10. maddesiyle yetkili dinleme kararı veren hâkimlerin tamamını ziyaret ettiği ve her biriyle yaklaşık yarım saat görüştüğü öğrenildi. Böyle bir ziyaretin ilk kez gerçekleştiği öne sürülen, MİT yetkilisinin sadece dinleme kararlarını veren hâkimlerle görüşmesi dikkat çekti.

 

ETİKETLER

mithakimdinlemegörüşmearzu yıldızhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24