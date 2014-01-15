MİT'ten dinleme kararlarını veren hâkimlere üst düzey ziyaret

Arzu YıldızAnkara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Müdürü’nün, 10 Ocak Cuma günü Ankara TMK. 10. maddesiyle yetkili hâkimleri ziyaret ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, MİT yetkilisi, dinleme kararı veren hâkimlerin tamamını tek tek ziyaret edip her biriyle yaklaşık yarım saat görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Müdürü’nün gizli gerçekleşen ziyareti öncesinde Ankara Adliyesi’nde geniş güvenlik önlemleri alındı. MİT yetkilisinin TMK. 10. maddesiyle yetkili dinleme kararı veren hâkimlerin tamamını ziyaret ettiği ve her biriyle yaklaşık yarım saat görüştüğü öğrenildi. Böyle bir ziyaretin ilk kez gerçekleştiği öne sürülen, MİT yetkilisinin sadece dinleme kararlarını veren hâkimlerle görüşmesi dikkat çekti.