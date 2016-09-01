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15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT’te ‘FETÖ’ operasyonu; 3 kişi tutuklandı

3 MİT görevlisi, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürüldü

01 Eylül 2016 21:29

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tarafından ‘FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 3 MİT görevlisi, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

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