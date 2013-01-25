MİT'te 'çok gizli' yargılama!

Milliyet Gazetesi'nden Türker Karapınar'ın haberine göre, MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu'nun "haksız mal edinmek" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, kamu güvenliği gerekçesiyle basına kapatıldı. Karardan sonra mahkeme kapısı içeriden kilitlenirken, basınla birlikte duruşmaya giren avukatların duruşmadan sonra dışarı çıkmaması dikkati çekti. Basın salona girdiğinde sanık sandalyesinde kimse yokken, Dervişoğlu'nun da duruşmada olduğu ortaya çıktı. Dervişoğlu ve avukatların, mahkemeye açılan başka bir kapıdan duruşma salonunu terkettikleri tahmin ediliyor.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Seferberlik Tetkik Kurulu ve Muharebe Arama ve Kurtarma Birliği'ne ilişkin "çok gizli" damgalı bilgi notu ve ihbar mektuplarını gönderen Dervişoğlu'nun, 2012 ve öncesinde haksız mal edinmek suçundan 3.5 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

'Girdiler ama çıkmadılar'

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın başında Dervişoğlu'nun avukatları ve basın mensupları salona alındı. Duruşma salonundaki sanık sandalyesinin ise boş olduğu görüldü. Hakim Önder Kabasakal, Dervişoğlu'nun avukatlarının da talebi üzerine, CMK'nın "genel ahlakın ve kamu güvenlinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir" hükmünü düzenleyen 182. maddesi uyarınca kapalılık kararı aldı. Daha sonra basın mensupları salon dışına çıkarıldı ve mahkeme salonun kapısı da içeriden kilitlendi. Yaklaşık 30 dakika süren duruşmanın ardından mahkemenin kapısı açıldı, ancak avukatlar da dahil kimsenin dışarı çıkmadığı görüldü. Dervişoğlu'nun da duruşmaya katıldığı belirtildi. Dervişoğlu ve avukatların, mahkemeye açılan başka bir kapıdan adliyeyi terkettikleri tahmin ediliyor.

'Çelişkili beyanlarda bulundu'

Dervişoğlu hakkındaki iddianamede, 2006-2012 arasında yaptığı harcamanın 1.432.612,60 lira olduğu, 1998-2002 arasında kaldığı Azerbaycan'da 190 bin dolar biriktirdiği, avukat kızının gelirinin 112 bin lira, harcamasının ise 751 bin lira olduğu belirtiliyor. İddianamede, Dervişoğlu'nun, Çeşme Paşa Limanı'ndaki yazlığı 230 bin liraya aldığını söylediği, buna karşın gayrimenkulu aldığı şirketin faturasında değerin 497 bin lira gözüktüğü kaydediliyor. Dervişoğlu'nun iddianamede yer verilen savunmasında, suçlamaları inkar ederek, mal beyanında yer alan ve edinildiği belirtilen mal ve bunların karşılığı miktarları kapsayacak şekilde beyanda bulunduğu ifade ediliyor. İddianamede, Dervişoğlu'nun tespit edilen mal varlığının kaynağına ilişkin yeterli izahta bulunamadığı, çelişkili beyanda bulunduğu, hesap ve mal varlığı işlemlerinde şüpheli hareketlerinin bulunduğu kanaatine varıldığı belirtilerek, haksız mal edinmek suçundan cezalandırılması isteniyor.