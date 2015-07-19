Mitsubishi İkinci Dünya Savaşı'nda zorla çalıştırdığı esirlerin ailelerinden özür dileyecek

Japon şirketi Mitsubishi bugün Los Angeles'taki Simon Wiesenthal Centre'da düzenlenecek bir törenle 94 yaşındaki James Murphy adlı eski ABD askeri ve diğer esirlerin ailelerinden resmen özür dileyeceği açıklandı. Böylece ilk defa bir Japon şirketi esirlerden özür dilemiş olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Simon Wiesenthal Centre'dan haham Abraham Cooper, "Umarız, bu diğer şirketleri de aynısını yapmaya teşvik eder" dedi. Mitsubishi'nin özür kararını Japonya hükümetinden bağımsız olarak aldığını belirten yetkililer, bunun 2'nci Dünya Savaşı'nın bitişinin 70'nci yıl dönümü öncesinde önemli bir jest olduğuna dikkat çekiyor. İkinci Dünya Savaşı, Ağustos 1945'te sona ermişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Mayıs'taki ABD ziyareti sırasında, bazı Koreli ve Çin kökenli ABD'liler sokaklara dökülerek Japonya'ya atfedilen savaş suçlarını protesto etmişti. Mitsubishi, savaş esirlerine tazminat önermedi. Ancak özür esirlerin yakınları arasında memnunlukla karşılandı.

'Savaş uçağı üretiyordu'

Şirketten yapılan açıklamada, törende hazır bulunacak James Murphy'nin şirketin Japonya'daki maden ocaklarında çalıştırılan esirleri temsil edeceği belirtildi. Hanawa yakınlarındaki bir maden ocağında bir yıl kadar çalıştırılan Murphy, ABD medyasına açıklamasında "Her açıdan köleydik. Yemek, ilaç, elbise, kanalizasyon, hiçbir şey yoktu. Mitsubishi'nin Amerikan güçlerine karşı savaş uçağı ürettiğini bilmek daha da kahrediciydi" dedi.

Mitsubishi Madencilik'in o dönem dört maden ocağı vardı. Madenlerde binlerce Filipinli, Koreli ve Çinli esirin yanı sıra 500 kadar da ABD'li esirin çalıştırıldığı belirtiliyor. Japonya hükümeti esirlerden beş yıl önce özür dilemişti.