Mitsubishi 2,6 milyar dolar zarar etti

Japon Mitsubishi UFJ bankası 31 Martta sona eren mali yıl itibariyle 2,6 milyar dolar zarar etti.



Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ, küresel finansal kriz nedeniyle batık kredilerini karşılamanın yarattığı maliyet yüzünden 31 Martta sona eren mali yılda 256,95 milyar yen (2,6 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. Banka, bir önceki mali yılda 636,62 milyar yen kar etmişti.



Aynı dönemde gelirleri yüzde 11,2 azalarak 5,677 trilyon yen olan banka, Mart 2010'da sona erecek mali yılda ise 300 milyar yen kar beklediğini kaydetti.



Mitsubishi UFJ, geçen yıl ABD'li Morgan Stanley bankasının yüzde 21 hissesini 9 milyar dolara satın almıştı.



Geçen hafta, Japonya'nın ikinci büyük bankası Mizuho Financial Group aynı mali yılda 588,8 milyar yen ve üçüncü büyük bankası Sumitomo Mitsui 373,5 milyar yen zarar ettiğini açıklamıştı.

