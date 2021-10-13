Mitsuba'da buruk sevinç: İşveren sendikayı tanıdı ancak işten atılanlar geri alınmadı

Gebze’de Birleşik Metal İş’te örgütlü 10 işçi, işten çıkarıldı. Mitsuba fabrikasında iki gün aç-susuz sürdüğü belirtilen eylem sonrası işveren toplu sözleşme için masaya oturmayı kabul etti, ancak işten çıkarılan işçiler geri alınmadı.

Kocaeli Gebze’de Organize Sanayi Bölgesi’nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu Mitsuba fabrikasında toplam 10 işçi, geçen günlerde sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. İşçiler pazartesi günü fabrikayı terk etmeme kararı alarak, eylem başlattı. Fabrika içinde 120’ye yakın işçi, fabrika önünde de işten atılan işçiler ile sendika temsilcileri eylem yaptı. Fabrikayı terk etmeyen işçilerin eylemi, dün ikinci gününde işverenin sendikayı tanıması ile sonlandırıldı. İki gün boyunca fabrikada direnen işçilere ekmek ve su dahi verilmediği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Birleşik Metal İş Gebze 2 No’lu Şube Sekreteri Engin Kulu, “Fabrikada toplamda 184 kişi çalışıyor. İşveren ‘daralmaya gidiyoruz’ diyerek önce dört işçiyi çıkardı. Buna tepki gösteren altı işçi de cumartesi günü tazminatsız işten çıkarıldı. Bunun üzerine arkadaşlarımız pazartesi gününden beri fabrikaya kendini kapatarak eyleme başladı. İşçiler polis zoruyla çıkarılmaya çalışıldı” dedi.

“Direnişimiz buruk bir zaferle sonuçlandı”

Fabrika içinde iki gün boyunca eylem yapan ve sekiz yıldır fabrikada çalışan T.A., aç susuz direndiklerini vurgulayarak, “Anayasal hakkımızın işveren tarafında tanınmayıp, yıllarca fabrikaya emek veren işçileri çıkarması bizi üzmüştü. Ama içerde eylemdeyken işçiler arasındaki birlik ve beraberlik bizi güçlü kıldı. Direndiğimiz iki gün boyunca sendika yetkililerimiz dahi içeri alınmadı. Aç susuz içerde direndik. Direnişimiz buruk bir zaferle sonuçlandı. Çünkü sendikalı mücadeleyi yürüttükleri için atılan 10 arkadaşımızın da geri alınmasını istiyorduk” diye konuştu.

İşveren, işçilerin sendika hakkını tanıyarak toplu sözleşme için masaya oturmayı kabul etti

Sendika ile işveren tarafı arasında dün akşam yapılan görüşmede işçilerin taleplerinin büyük bir kısmı kabul edildi. Görüşmede işveren, tazminatsız işten çıkardığı 10 işçiyi işe geri almayacağını, işçilerin tazminatlarının ödeneceğini söyledi. İşveren, işçilerin sendika hakkını tanıyarak toplu sözleşme için masaya oturmayı kabul etti. Fabrikada eylem yapan işçiler anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte eylemi sonlandırdı.