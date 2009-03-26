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Politika

Mitingler iptal edildi

BBP lideri Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesi ve henüz bulunamaması nedeniyle mitingler iptal edildi...

26 Mart 2009 02:00

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin dün düşmesi ve halen bulunamamasının ardından siyasi partiler mitinglerini iptal etti. Erdoğan ve SP Lideri Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş'a gitti.


Edinilen bilgiye göre, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi ve olay yerine henüz ulaşılamaması sebebiyle MHP, seçime kadar olan mitinglerini iptal etti. MHP, bugün Giresun ve Samsun yarın ise Amasya ve Tokat’ta miting yapmayı planlıyordu. MHP’nin 28 Mart Cumartesi günü ise miting programı bulunmuyor.

AKP ve CHP mitingleri de iptal

Kahramanmaraş’ta, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bindiği helikopterin düşmesinin ardından arama çalışmaları devam ederken, AKP, CHP ve MHP mitingleri de iptal edildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün partisince Erzincan ve Gümüşhane’de düzenlenen miting programlarını iptal ederek, olay yerine Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da, Bartın ve Zonguldak’ta yapılacak miting programlarını iptal ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugün katılacağı Samsun ve Giresun mitinglerinin iptal edildiği ve Bahçeli’nin Ankara’ya gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

SP’nin de mitingi de iptal

Saadet Partisi’nin, Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un da katılacağı Tokat ve Çorum mitingleri iptal edildi. Kurtulmuş’un Kahramanmaraş’a gideceği öğrenildi.


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