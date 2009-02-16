Mitingde Ergenekon kavgası

Kadıköy’deki Emek ve Demokrasi Mitingi’nde sendikalar arasında arbede çıktı.



Türk-İş, DİSK, KESK öncülüğünde düzenlenen, ve CHP'nin yanı sıra meslek örgütleri ve sol grupların da destek verdiği 'İşsizlik ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadeleye - Emek ve Demokrasi Mitingi'ne on binlerce kişi katıldı.



"Krizin bedelinin ödemeyeceğiz" pankartı açılan mitingde Ergenekon soruşturmasında tutuklu Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek nedeniyle gerginlik çıktı. Türk -İş'e bağlı Türk Metal Sendikası ile DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri arasında arbede yaşandı.



Kadıköy İskele Alanı'nda yapılacak olan miting için polis sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Miting alanına çıkan çevre yol ve sokaklar trafiğe kapatılırken, araçlara alternatif güzergahlar üzerinden yol verildi. Mitinge katılacak gruplar da sabah saat 10.00'dan itiraberen Haydarpaşa hastaneler ve Nautulius bölgesi olmak üzere iki ayrı noktada toplanmaya başladı. 'Krizin beledini ödemeceğiz' ve 'İşsizliğe yoksulluğa hayır' pankartları arkasında kortej oluşturan binlerce kişi daha sonra İskele Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Gruplar Kadıköy Meydanı'nda toplandıktan sonra miting başladı. Mitinge genel başkanları Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Türk - Metal İş'in ağırlıklı katılımı dikkat çekti. Anadolu'dan da miting için gelen işçiler ortak pankartın hemen arkasında oldukları içinde miting alanında büyük yer aldı. Mitinge katılımın 50 bini aştığı belirtildi.



Özbek lehine ve aleyhine sloganlar



Miting sırasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyeleri, 'Hain Mustafa Özbek hesap verecek' yazılı pankart açtı. Bunun üzerine, platformun diğer tarafında bulunan Türk - İş'e bağlı Türk Metal Sendikası üyesi 20 - 25 kişilik grup da 'Özbek nereye biz oraya', 'Özbek’e uzanan eller kırılsın' diye sloganlar attı. Bir süre sonra da bu iki grup arasında arbede çıktı. Gruplar, miting düzenleme komitesi görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi. Türk - İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, konuşmasının bu bölümünde, "Mustafa Özbek, değerli hizmetlerde bulunmuştur. İnşallah en kısa zamanda suçluluk hali bitecek ve tahliye olacaktır rahat olun" dedi. Konuşma sırasında Türk Metal Sendikası üyeleri, tekrar Özbek lehine slogan attı. Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi gruptan bazı kişiler ile onlara destek veren diğer sendika üyelerinden bazıları da bu gruba müdahale etti. Kavga sırasında bayrak ve pankartlar için getirilen sopalar kullanıldı. İki grup arasındaki kavga başka sendikacıların araya girmesi ve kürsüden yapılan anonslarla sona erdi. Olaylar sırasında her iki taraftan da bazı kişiler yaralandı.



Mitingte sendika temsilcileri konuşmalarında hükümeti eleştirdi. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 10 binlerce kişinin meydanda toplanarak, umudu tercih ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kriz fırsatçılığı yapanlara, krizin emekçileri yüreğinden vurmasına sebep olanlara karşı birleşmeyi tercih ettik. Değerli kardeşlerim, ’Mühür kimdeyse Süleyman O’dur’ diyorlar. ’Para kimdeyse güç ondadır’ demek için daha fazla kar için çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartıyorlar. Sözüm kriz fırsatçılığı yapan işverenlere; krizi bahane ederek emekçilerin ekmeğiyle oynamayın. Bilin ki, ana babası işsiz çocukların vebali sizin üzerindedir. Hükümete sesleniyorum; bugün hükmediyor olabilirsiniz ama güç bizde. Güç, emeğiyle geçinen milyonlarca kadın ve erkekte. İşçilerin ekmeğini kaybetmesine yol açan politikaları terk edin."



Sendikalar hükümete yüklendi



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi Türkiye'nin artık yangın yerine dönüştüğünü, evde tencerelerin kaynamadığını, babaların eve ekmek götüremediğini belirterek, "Kulağı olup da duymayanlar, gözü olup da görmeyenler buradaki 10 binlerin sesini işitmiyor, bizleri görmüyor. Hükümet insanları, sadaka toplumuna biat etmeye yönelten bir siyaset yürütüyor. Suyu olmayan yerlere çamaşır makinesi, elektriği olmayan yere de buzdolabı götürüyor. İşten atılmalara, işsizliğe ve yoksulluğa ’hayır’ diyoruz. Kriz bahane edilerek, ücretler düşürülmesin diyoruz. Demokrasi istiyoruz, barış istiyoruz" diye konuştu.



KESK Genel Başkanı Sami Evren de hükümetin kriz karşısında uyguladığı politikaları eleştirerek, kriz bahane edilerek, kayıt dışı ekonominin teşvik edildiğini savundu. Evren, kıdem tazminatlarını ödemememin yollarının arandığını, toplu sözleşmelerin sıfır zamla kapatmak istendiğini vurgulayarak krizin patronların kasasına para aktararak aşılamayacağını, çözümün herkesten ekonomik gücü ve gelirine göre vergi almak olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Evren, krizde temel önceliğin emekçi ve yoksul kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirterek, "Emeğimizi yok saydınız. İşimizle, aşımızla oynadınız. Toplu sözleşme ve grev hakkımızı gasp etmeye devam ediyorsunuz. Bizi korkak sanmayın, cesaretimizi görün diye buradayız" diye konuştu.



Miting, konuşmaların tamamlanmasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Kumlu, DİSK Genel Başkanı Çelebi ve KESK Genel Başkanı Evren’in el ele katılanları selamlamasıyla sona erdi.



