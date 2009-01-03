Miting trafiğine dikkat

Saadet Partisince, İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlenecek miting dolayısıyla, bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlayan Meydanı'nda yarın gerçekleştirilecek açık hava toplantısı dolayısıyla, saat 10.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapalı olacak.



Buna göre kapanacak yollar şöyle:

“Darülaceze, Piyalepaşa, Çağlayan Vatan, Kağıthane, Dr.Cemil Bengü, İzzet Paşa, Abide-i Hürriyet, 28 Nisan, Halide Edip Adıvar ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Feriköy Kasap, Akar, Eğitim, Ayazma, Gürun, Fırın Arkası, 1. Fırın Aralığı, Çınar, Çağlayan Top Sahası Yanı, Egemen, Yurt, Kanarya, Zafer, Yavuz, Avcılar, Yeniyol ve İdil sokakları.



Kasımpaşa'dan Piyalepaşa Bulvarına katılım, Çağlayan Piyalepaşa Bulvarına katılım, Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan istikametine katılım, D-100'den Çağlayan katılımı, D-100'den Kasımpaşa katılımı, Vatan Caddesi Çağlayan çıkışı, Mecidiyeköy'den

Çağlayan'a gidiş Kuştepe Işıklar mevkisi, Şişli'den Çağlayan'a gidiş Hürriyet Tepe Işıklar, Kağıthane Caddesi'nden Çağlayan'a çıkış,

Okmeydanı Kavşağı'ndan Darülaceze Caddesine çıkış, TEM Otoyolu'ndan Darülaceze Caddesi'ne geliş, Piyalepaşa Darülaceze gelişi, Perpa Darülaceze gelişi, Gürsel Mahallesi gelişi, Halide Edip Caddesi Şişli gelişi, Şişli'den Çağlayan'a geliş.”

