Miting alarmı!

Ermenistan eski Devlet Başkanı Koçaryan’ın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün milli maça gelişini protesto için büyük bir miting düzenlemeyi planladığı, konudan haberdar olan Futbol Federasyonu’nun kaygılarını Ermenistan’a ilettiği bildirildi



A Milli Takım’ın cumartesi günü Ermenistan ile oynayacağı tarihi maç öncesi eski devlet başkanı Robert Koçaryan’ın, Başkent Erivan’da miting düzenlemeyi planladığı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ülkeye gelişini protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.



Milliyet'in haberine göe, devlet başkanlığı görevi süresince Türkiye’ye karşı sert tutumu ile tanınan Koçaryan’ın binlerce kişinin katılımı ile düzenlemeyi planladığı mitingden haberdar olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Ermenistan Federasyonun’dan konu hakkında bilgi istediği kaydedildi. Ermenistan Federasyonu’nun ise dün “Türk kafilesinin Erivan’a gelişinden ayrılışına kadar kadar her türlü güvenlik önlemi alınacaktır” diye yanıt verdiği, ancak söz konusu mitingle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı bildirildi.



A Milli Takım kafilesinin Erivan’a geldiği gün yapılacağı ileri sürülen miting, Dışişleri Bakanlığı ile Futbol Federasyonu’nu alarma geçirirken, Koçaryan yanlılarının olay çıkarmasından ve gerginliğin maça yansımasından endişe edildiği kaydedildi.



Bu arada Milli Takım kafilesi ile maçı izlemeye gelecek basın mensupları, taraftarlar ve misafirler için talep edilen önlemler için olumlu karşılık alındığı kaydedildi. Ayrıca maça gidecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ait 25 kişilik özel birimin de Erivan’da görev yapacağı, söz konusu birimin, federasyon tarafından Erivan’a kaldırılacak iki özel uçaktan birinde yer alacağı ve maç sonrası kafileyle birlikte ülkeden ayrılacağı vurgulandı.



Koçaryan’ın miting düzenleyeceği yolundaki duyumlar federasyonu tedirgin ederken eski devlet başkanına karşı muhalefet partilerinin de tepkili olduğu belirtildi. Muhalefetin, 2005’te yürürlüğe giren Ermenistan Anayasası gereği eski devlet başkanlarının ömür boyu dokunulmazlık statüsüne sahip olması nedeniyle, yerel yargı yolunun kapalı olduğu Koçaryan’ı Uluslararası Adalet Divan’ına şikayet edeceği ileri sürüldü.



Geçtiğimiz ay muhalefet liderlerinden David Şahnazaryan, 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan 1 Mart olaylarından sorumlu tuttuğu Koçaryan’ın yargılanması için tüm yollara başvuracaklarını açıklamış, “Şikayetin Ermenistan’ın uluslararası alanda imajını olumsuz etkileyeceğinin farkındayız. Fakat hükümet bizlere seçenek bırakmadı. İnsanlığa karşı suç işleyen Robert Koçaryan mutlaka cezasını bulacak” ifadelerini kullanmıştı.



Bu arada Futbol Federasyonu, Ermenistan seyahati için bazı milletvekillerimizin davet edildiği yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.



