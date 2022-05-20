Miting afişi asma talebine yanıt gelmedi: DEVA Partili Kaya, sırtında duyuru panosuyla Gaziantep sokaklarını gezdi

DEVA Partisi’nin 21 Mayıs’ta Gaziantep’te yapacağı miting için afiş asma taleplerine yanıt gelmediğini dile getiren DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, sırtında DEVA afişi ile şehir turu attı.

Gaziantep’te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılımıyla düzenlenecek olan miting öncesi bez afişlerin kent genelinde asılması için İl Yönetimi Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundu. DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Av. Ertuğrul Kaya, söz konusu başvurunun büyükşehir belediyesi tarafından yanıtsız bırakıldığını söyleyerek durumu protesto etti.

Kaya, mitingin tanıtımı için hazırlanan panoyu sırtına asarak, kentin sokaklarında dolaştı.