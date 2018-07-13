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MİT'in tabelası değiştirildi

703 Sayılı KHK ile MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmıştı

13 Temmuz 2018 16:48

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, adı ve bağlı bulunduğu birim değiştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) giriş kapısındaki tabela değiştirildi.

Eskiden Başbakanlığa bağlı olan MİT Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum gerekçesiyle çıkarılan 703 Sayılı KHK ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlanmıştı. Kurumun ‘müsteşarlık’ olan unvanı da ‘Başkanlık’ olarak değiştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Ankara Yenimahalle’deki MİT yerleşkesinin girişindeki “T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı” yazısı, “T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı” olarak değiştirildi. 

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