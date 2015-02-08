MİT'in başına kim gelecek, işte adaylar

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın boşalttığı koltuğa bir süreliğine Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa’nın vekâlet edeceği, ardından atamanın asaleten yapılacağı öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Fidan’ın yerine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’nun ismini gündeme getirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın siyasete girmek amacıyla istifasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başına kimin geleceği, Fidan’ın nereden aday olacağı ve seçime kadarki dönemde nasıl çalışacağı merak konusu oldu. 7 Şubat ifade krizinin yıldönümünde istifa ederek, siyasete soyunan Fidan’ın Ankara veya İstanbul’dan milletvekili adayı gösterileceği belirtiliyor. AKP Tüzüğü’ne göre, Fidan’ın milletvekili adaylığı için parti üyesi olması gerekmiyor.

MİT koruyacak

İstifası 10 Şubat’tan itibaren geçerli sayılacak olan Fidan’ın, 7 Haziran genel seçimlerine kadar Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yakın temas halinde olacağı, seçim gezilerine eşlik edeceği ve danışmanlık yapacağı ifade ediliyor. Fidan’ın seçim kampanyası sırasında kendisine eşlik edecek özel bir ekip oluşturacak. MİT Müsteşarlığı görevinde bulunduğu için, koruma görevini Emniyet’le birlikte MİT ajanları yapacak.

İki isim de teşkilattan

Fidan’ın yerine, en güçlü aday olan MİT Müsteşar Yardımcısı, eski Brüksel Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın vekâlet edeceği belirtildi. Dış istihbarattan sorumlu olan Musa, Musul Başkonsolosluğu rehinelerinin kurtarılması sürecini ve operasyonu yöneten isimlerdendi. Kaynaklar kritik önemdeki MİT Müsteşarlığı’na vekâleten atamanın ardından, asaleten atanacak ismin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun istişareleriyle belirleneceğini söyledi. Fidan’ın işaret edeceği ismin de önemli olduğu vurgulandı. Müsteşarlıkta vekâlet formulünün bir süre yürürlükte kalacağı belirtiliyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise iç istihbarattan sorumlu MİT Müsteşar Yardımcısı iken Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na (KDGM) atanan Muhammed Dervişoğlu. İmralı görüşmelerine katılan isimlerden olan Dervişoğlu’nun şu anda sürdürdüğü kritik görev nedeniyle MİT Müsteşarlığı’na getirilmesinin düşük bir olasılık olduğu belirtiliyor. Kulislerde, TİKA Başkanı Serdar Çam, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç gibi isimler konuşulsa da çok olası görülmüyor.

Arınç isim verdi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Fidan’ın siyaseti seçmesinin ardından çözüm sürecinin etkilenip etkilenmeyeceği yönündeki sorular üzerine şunları söyledi:

“Fidan ile beraber bu işi başlatan MİT Müsteşar Yardımcısı şu anda Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı olan Muhammed Dervişoğlu da en az Fidan kadar bu konuyu takip eden bir insandır. ‘Acaba bir görev değişikliğinde o MİT’in başına gelecek mi?’ şeklinde aklımdan geçiyor. MİT’te, çözüm sürecinde bir boşluk olmaz. Çünkü adaya gidenlerden bir tanesi de odur.”