'MİT'in açıklaması yargıyı etkileme niteliğinde'

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nın yaptığı, ''İzzet Karadağ'ın tanınmadığı ve MİT kimliği verilmediği'' açıklamasıyla ilgili olarak, ''Yaptığım suç duyurusunda MİT Müsteşarlığı veya bu kurumla ilişkisi bulunan herhangi bir kamu görevlisi suçlanmamıştır. Soruşturmanın tarafı olmamıza rağmen bu iddiaların mesnetsiz iddia ve şayia olduğuna dair herhangi bir bilgi tarafımızda bulunmamaktadır'' dedi.



Kaçmaz, MİT Müsteşarlığı'nın dünkü (16 Ararlık 2009) açıklaması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.



''MİT'in açıklamasının dehşet verici olduğunu'' savunan Kaçmaz, ''(Açıklama), bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde, kişilerin hukuki güvenliklerinin ne hale geldiğinin en açık göstergesidir. Adeta kral çıplak açıklamasıdır'' ifadesini kullandı.



Kaçmaz, şunları kaydetti:



''Kamuoyunun doğru bilgilenmesi için, ancak soruşturmanın gizliliğine halel getirmemek adına bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum.



Soruşturma sonucu beklenilmeksizin, adeta savunma refleksiyle iddialarımızı bu şekilde değerlendirmeleri, soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs niteliğindedir. Buna ilişkin suç duyurusu çalışmaları devam etmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sorumlu bir kurumu olan MİT Müsteşarlığının bu tür kamuoyunu yanıltma ve suç teşkil edebilecek açıklamalar yapmak yerine asıl görevi, yargı görevini yapan kurumlara olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için gereken çalışmaları yaparak, yardımcı olmaktır.



Ayrıca ülkemizde demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin kökleşmesi adına bu hususta tüm sivil toplum ve basın kuruluşlarını, gerekli hassasiyeti göstermeleri için göreve davet ediyorum.''



MİT Müsteşarlığı yetkilileri hakkında daha önce suç duyurusunda bulunan Kaçmaz, geçen hafta, bir gazetecinin ''Suç duyurusu kapsamında bir de komplo olduğu iddia ediliyor. Bunu anlatabilir misiniz?'' sorusu üzerine şunları söylemişti:



''Benim, mahkeme olarak yağma suçundan 10 yıl hapis cezası verdiğim bir sanık... İzzet Karadağ ismi. Bu yakalamalı, şu anda da aranıyor. Tesadüfen öğrendim onu. Bir avukata giderek, bir MİT mensubu olduğunu söylediği Hakan isimli biri (Gel seni bundan kurtaracağız. Bir yere silah gömeceğiz, askeri mühimmat gömeceğiz. Bunu, seni yakaladığımızda 'Osman Kaçmaz'ın talebi doğrultusunda gömdük) dersin'' demiş. Bunu avukata anlatıyor. Avukat da (Böyle bir şey olmaz) diyor. Fakat işin garip tarafı bir hafta sonra İzzet Karadağ adlı şahıs, avukata (Benim size söylediğim gibi geldiler, kimliğimi de değiştirdiler. Zaten Osman Kaçmaz'la ilgili bir sürü şey yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim) gibi şeyler duyunca suç duyurusunda bulundum. Ben şimdi buradan MİT yetkililerine, Emniyet istihbarat teşkilatına sesleniyorum. Lütfen bu İzzet Karadağ'ı yakalayın. Yakalayın da gerçekler ortaya çıksın. Yoksa gerçekten vahim şeyler olacak bu ülkede.''

