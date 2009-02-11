'MİT'in 1 Numarası' konuştu

MİT'in hazırladığı ileri sürülen Ergenekon Terör Örgütü şemasınının tepesindeki isim ilk kez açıklandı ve o isim konuştu...





Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı iddia edilen Ergenekon örgütü şemasında Hüseyin Kıvrıkoğlu, Teoman Koman, Veli Küçük gibi üst düzey komutanlarla birlikte ismi yer alan emekli tümgeneral Nejat Müldür konuştu.



Müldür, Ergenekon soruşturması kapsamındaki aramalarda ele geçirilen silah, bomba ve mühimmatla ilgili olarak, "Bu silahlar bir senaryo gereği mi oraya bırakılıyorlar onu bilemem. Ama tek bir silah kaybolsa bile bu namus meselesidir. O yüzden bu silahların akıbeti ile ilgili geniş çaplı araştırma yapıldığını düşünüyorum" dedi. "Ergenekon davasıyla ilgili olarak ilk ve son kez konuşuyorum" diyen Müldür, "Hakkımda Ergenekon veya herhangi bir suç örgütü ile ilgili en ufak bir emare, bilgi ve belge varsa davete seve seve icabet ederim" şeklinde konuştu.



Müldür, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların MİT'e ait olduğu öne sürülen şemayla ilgili olarak henüz ifadesine başvurmadıklarını da açıkladı. Telefonlarının dinlendiğini düşündüğünü, ama bu konuda herhangi bir çekince duymadığını belirten Müldür, "Sosyal hukuk devletinde yasal prosedür dışında kişilerin telefonlarının dinlenmesi özel hayata müdahaledir" dedi.



Müldür, Ergenekon şemasında adı yer alan kişilerle Tuncay Güney hakkında şunları söyledi: "Tuncay Güney denen şahsı ne ismen ne de cismen tanırım. Ergenekon teşkilat şeması içinde ismimi veren bu müfterinin savcılar tarafından ivedilikle sorgulanması gerektiğine inanmaktayım." Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu komutanlarının darbe ortamı hazırlayacağına inanmadığını belirten Müldür, "TSK'nın çete örgütleri ile işbirliğine girmeye ihtiyacı yoktur" dedi.



Müldür, "Ancak devletin içine sızmış münferit suç örgütlerinin somut belge ve bilgilere dayanarak ortaya çıkarılması bağımsız yargıya yakışan bir şeydir" diye konuştu. (Sabah)



