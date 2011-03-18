Mithatcan Özer: Kameralardan sıkıldığım için Nurgül'den ayrıldım

T24

Bir ayağı Londra'da

"Hava güzel keyfim gıcır"

Bebek'te bir sokak köpeğini severken görüntülenen Özer, Akşam'dan Emin Babacan'a konuştu: Bu hayat benim seçtiğim bir hayat değil. Kameralardan sıkıldığım için dayanamadım ve Nurgül'den ayrıldım.Bebek'te bir sokak köpeğini severken görüntülenen Özer, Nurgül Yeşilçay'la olan ilişkisine 'medyanın yoğun ilgisi' nedeniyle nokta koyduğunu belirterek şöyle konuştu: Görüyorsunuz her şey ortada... Nereye gitsem kameralar bana dönüyor ve rahatsız oluyorum. Ben Londra'da yaşıyorum, işim gücüm de orada... Bana sorarsanız eğer ben 'hiçbir şey'im! Bu hayat benim seçtiğim bir hayat değil. Kameralardan, muhabirlerden sıkıldığım için dayanamadım ve Nurgül'den ayrıldım!Londra'da müzik eğitimi alan Mithatcan Özer, Asmalımescit'teki 11.11 adlı gece kulübünün de sahibi. Sezen Aksu'nun oğlu olan Mithatcan, Tarkan'a 'Acımayacak', Berkay'a '35'lik Lolita' gibi bestelerini vererek gündeme gelmişti. 30 yaşındaki Mithatcan'ın, kendisinden 5 yaş büyük Nurgül Yeşilçay'la aşk yaşadığı ortaya çıkınca gazete ve TV'ler bu ilişkiye geniş yer ayırmıştı.Mithatcan Özer, Bebek'te görüntülendiği dakikalarda Nurgül Yeşilçay da aynı semtteydi. Lucca'da elma yerken objektiflere takılan Yeşilçay, Mithatcan Özer'le biten ilişkisi hakkında yine konuşmadı. Gazetecilerin soru yağmuruna tuttuğu Nurgül Yeşilçay, 'Yorum yok! Hava ne kadar güzel. Neden bunun keyfini çıkarmıyoruz?' dedi. Yeşilçay, akşam saatlerinde ise başrolünde oynadığı 'Çınar Ağacı'nın galasına katıldı.