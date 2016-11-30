Mitham Alam son yolculuğuna uğurlandı

71 yaşında hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nin kurucusu Mithat Alam Rumeli Aşiyan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi bünyesinde, 61 kişilik sinema salonu, film izleme odası, merkezin referans kütüphanesinin de yer aldığı Sinefil Odası; Türkiye’nin sayılı film arşivlerinden birini barındıran arşiv odasından oluşurken, merkezin ‘Altyazı’ adlı bir de aylık sinema dergisi bulunuyordu.

Alam'ın cenaze törenine oyuncu ve yazar Ercan Kesal da katıldı.

Mitham Alam kimdir?

Orta ve Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamladı. 1968 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Bir yıl Almanya'da Goethe Enstitüsü'nde öğrenim gördükten sonra, 1972-2004 yıllarında İngiliz, Amerikan ve İspanyol firmalarının Türkiye temsilciliğini üstlenerek, ağırlıklı olarak tekstil ve tütün makineleri satışıyla iştigal etti ve iş hayatını başarıyla sürdürdü.

Çocukluğundan beri yoğun ilgi duyduğu sinema alanında, 1989 yılından başlayarak bazı dergi ve gazetelere köşe yazıları ve yorumlar yazdı.

1998-2008 yıllarında, on yıl süreyle düzenli olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema üzerine dersler verdi.

1999'da Boğaziçi Üniversitesi'ne yaptığı bağış ile Mithat Alam Film Merkezi'ni kurdu. Yıllar içinde biriktirdiği film arşivini bu merkeze bağışladı.

Tüm enerjisini, maddi ve manevi birikimini adadığı Mithat Alam Film Merkezi düzenlediği etkinlikler ve öğrencilere sunduğu imkânlarla sinema dünyasının önemli bir kurumu haline geldi.

Merkez'den pek çok sinemacı yetişti. Merkez aynı zamanda Altyazı Aylık Sinema Dergisini yayınlamakta olup, Mithat Alam da yakın zamana kadar derginin yayın danışmanlığı görevini yürüttü.

2008'den bu yana sinema alanında lisansüstü eğitim almak isteyen gençlere burs sağlamak amacıyla Mithat Alam Eğitim Vakfı'nı kurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nin ve Mithat Alam Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmış olan Mithat Alam'ın hayatını anlattığı söyleşi kitabı "Sinemayı Seven Adam" geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları tarafından basılmıştı.