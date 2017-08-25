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MİT'e, TSK içindeki personele ilişkin istihbarat yürütme yetkisi verildi

Kamudan yeni ihraçlar ve iadelerin olduğu kararnamelerde, MİT Müsteşarı’nın tanıklığının Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlanması da yer aldı

25 Ağustos 2017 13:45

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname'de, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan personele ilişkin istihbarat yürütme yetkisi MİT'e verildi.

Kamudan yeni ihraçlar ve iadeler ile yeni kadro tahsislerinin bulunduğu kararnamelerde, MİT Müsteşarı’nın tanıklığının Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlanması da yer aldı.

Yayınlanan yeni KHK'da MİT'e verilen yetkiler şöyle:

- Cumhurbaşkanılığı bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu kuruldu. 

- Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek. Bu işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

- Müsteşarın tanıklık yapabilmesi ve hakkında soruşturma açılabilmesi Cumhurbaşkanı’nın iznine tabi olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi durumlarında Danıştay'a itiraz edilebilecek. Danıştay'in verdiği karar kesin olacak.

- Milli Savunma Bakanlığı ile TSK’da görev yapan personele ilişkin istihbarat yürütme yetkisi MİT’e verildi. 

- Adalet Bakanlığı, hâkim ve savcılara satışı yapılmak üzere, herhangi bir kurumdan onay almadan; yurt dışından fon ve vergi ödemeden silah ithali yaptırabilecek.

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