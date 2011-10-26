-MİT'e e-posta yağıyor ANKARA (A.A) – 26.10.2011 - Geçen ay Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sayfasını 227 bin 134 kişi ziyaret etti. Bin 998 kişi MİT'e e-posta gönderdi. Bunlardan 796'sı ''yardımcı olma'' niteliği taşırken, bin 192 kişi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi talebinde bulundu. MİT yetkilileri, toplam 731 bilgi talebine yanıt verdi. Böylece eylül ayında MİT'e ulaşan e-postaların yüzde 60'ı bilgi isteme, yüzde 40'ı da ''yardımcı olma'' içerikli oldu. MİT Müsteşarlığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki talepler haricinde başvuruları, e-posta yoluyla yanıtlama yolunu kullanmıyor. Kurumun web sitesindeki verilere göre, 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatının web sitesi, 1 milyon 41 bin 379 kez ziyaret edilmişti. 15 bin 236 kişi, MİT'e e-posta gönderirken bunların yüzde 54'ü ''bilgi isteme'', yüzde 46'sı da ''yardımcı olma'' içerikli oldu. MİT yetkilileri, toplam 3 bin 675 başvuruya yanıt verdi. -Özel sistem ihbarcıları gizli tutuyor MİT'in web sitesinde özel hazırlanmış bir ''istihbarat verme'' formu bulunuyor. Formun üzerinde, ''yardımcı olma'' içerikli mesaj göndermek isteyenlere ''gizlilik'' garantisi veriyor. -MİT'çiler ne kadar maaş alıyor?- MİT'e gelen e-postaların başında, ''MİT Müsteşarlığında işe yeni başlayan kişi ne kadar maaş almaktadır?'' ve ''Evli olmak MİT'te çalışmaya engel midir?'' soruları geliyor. ''Telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım?'', ''MİT mensuplarının silah taşıma yetkisi var mıdır?'' ve ''MİT'te çalışan bir kişi, hangi hallerde kimliğini açıklayabilir'' gibi soruların yanı sıra ''Bayanlar MİT'e girebilir mi?'' ve ''Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi?'' gibi müsteşarlık personeli olarak çalışmaya yönelik soruları öne çıkıyor. -Bayan personel azalıyor- Öte yandan kısa süre önce bayan personel istihdam etmemekle eleştirilen ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçlanan MİT'te bayan personel sayısında azalma yaşandığı ortaya çıktı. MİT'in personel istatistiklerine göre 1 Ocak 2011'de yüzde 19,2 olan bayan personel oranı, temmuz ayında 18,9'a geriledi. Ayrıca MİT personelinin yüzde 75'i 26-45 yaş aralığında.