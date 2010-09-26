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MİT, yeni personel alacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), aralarından İbranice ve Kürtçe'nin de bulunduğu dilleri bilen personel alacak.

26 Eylül 2010 03:00

T24- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), aralarından İbranice ve Kürtçe'nin de bulunduğu dilleri bilen personel alacak.
 

MİT'in internet sitesindeki duyuruya göre, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Gürcüce, İbranice, Kürtçe, Makedonca, Rusça, Soranice ve Yunanca dillerinden birini bilen adaylar, iş başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, varsa son 2 yıla ait KPDS sonuç belgesi fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin belgenin fotokopisiyle ''P.K.955 Ulus-Ankara'' adresine 8 Ekime kadar posta yoluyla başvuracaklar.
 

Personel ihtiyacına göre sınava çağrılacak adaylar, yazılı ve sözlü lisan sınavı, Türkçe'ye hakimiyetin ölçüldüğü genel yeterlik sınavı ve mülakat aşamalarından oluşan sınav sürecine tabi tutulacak.
 

Sınav süreci aşamalı olarak ve eleme sistemiyle gerçekleştirilecek.

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