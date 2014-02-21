MİT yasasına karşı ilk önlem Cumhuriyet’ten

Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Koordinatörü, avukat Akın Atalay, “Yeni MİT yasası yürürlüğe girmeden hemen önce, Cumhuriyet gazetesi muhabir,yazar ve çalışanlarına tahsis edilen @cumhuriyet.com.tr uzantılı tüm e-mail adresleri iptal edilecektir. Zira, istemesi halinde bu maillere ilişkin tüm verileri MİT'e vermek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yine gazete çalışan ve yazarlarının elektronik ortamdakiler dahil şahsi dosyaları ve belge ve bilgileri taranarak ayıklanacaktır. Muhabir ve yazarlar işyerinde, haber kaynaklarını açığa çıkaracak herhangi bir belge, bilgi ya da malzemeyi bulundurmamaları için uyarılacak” dedi.

Haftasonu gündeme

AKP’li iki milletvekili tarafından TBMM’ye sunulan ve 2937 sayılı MİT Kanununda önemli değişiklikler getiren teklifinin, haftasonu komisyonda görüşülerek yerel seçimler öncesinde Genel Kurul gündemine alınması ve kanunlaşması bekleniyor.

Yasa teklifinin 3. maddesi ne diyor?

Yasa teklifine göre, MİT hakkındaki bilgi ve belgeleri yayımlayanlara 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

MİT’in yetkilerini genişleten yasa teklifin 3. maddesi dikkat çekiyor:

“Milli İstihbarat Teşkilatı görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yetkileri kullanır:

(…) diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilir ve bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamazlar.”

Atalay: Teklif, gazetecilik mesleğini yakından ilgilendiriyor

Yasa teklifiyle ilgili “Kanun değişikliğinin gazetemizi, çalışanlarımızı ve esasen gazetecilik mesleğini birinci derecede yakından ilgilendirdiği kuşkusuzdur” diyen Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Koordinatörü, avukat Akın Atalay Twitter’dan yasa teklifi ile ilgili aldıkları önlemleri şu sözlerle anlattı:

‘Cumhuriyet uzantılı e-posta adresleri iptal’

“Yeni MİT yasası yürürlüğe girmeden hemen önce, Cumhuriyet gazetesi muhabir,yazar ve çalışanlarına tahsis edilen @cumhuriyet.com.tr uzantılı tüm e-mail adresleri iptal edilecektir. Zira, istemesi halinde bu maillere ilişkin tüm verileri MİT'e vermek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yine gazete çalışan ve yazarlarının elektronik ortamdakiler dahil şahsi dosyaları ve belge ve bilgileri taranarak ayıklanacaktır. Muhabir ve yazarlar işyerinde, haber kaynaklarını açığa çıkaracak herhangi bir belge, bilgi ya da malzemeyi bulundurmamaları için uyarılacak.”