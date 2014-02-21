T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT yasasına karşı ilk önlem Cumhuriyet’ten

MİT yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla Cumhuriyet gazetesi, @cumhuriyet.com.tr uzantılı e-postaların iptalinin de aralarında bulunduğu bir dizi önlem alıyor

21 Şubat 2014 21:33

Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Koordinatörü, avukat Akın Atalay, “Yeni MİT yasası yürürlüğe girmeden hemen önce, Cumhuriyet gazetesi muhabir,yazar ve çalışanlarına tahsis edilen @cumhuriyet.com.tr uzantılı tüm e-mail adresleri iptal edilecektir. Zira, istemesi halinde bu maillere ilişkin tüm verileri MİT'e vermek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yine gazete çalışan ve yazarlarının elektronik ortamdakiler dahil şahsi dosyaları ve belge ve bilgileri taranarak ayıklanacaktır. Muhabir ve yazarlar işyerinde, haber kaynaklarını açığa çıkaracak herhangi bir belge, bilgi ya da malzemeyi bulundurmamaları için uyarılacak” dedi.

 

Haftasonu gündeme

 

AKP’li iki milletvekili tarafından TBMM’ye sunulan ve 2937 sayılı MİT Kanununda önemli değişiklikler getiren teklifinin, haftasonu komisyonda görüşülerek yerel seçimler öncesinde Genel Kurul gündemine alınması ve kanunlaşması bekleniyor.

 

Yasa teklifinin 3. maddesi ne diyor?

 

Yasa teklifine göre, MİT hakkındaki bilgi ve belgeleri yayımlayanlara 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

MİT’in yetkilerini genişleten yasa teklifin 3. maddesi dikkat çekiyor:

“Milli İstihbarat Teşkilatı görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yetkileri kullanır:

(…) diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilir ve bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamazlar.”

 

Atalay: Teklif, gazetecilik mesleğini yakından ilgilendiriyor

 

Yasa teklifiyle ilgili “Kanun değişikliğinin gazetemizi, çalışanlarımızı ve esasen gazetecilik mesleğini birinci derecede yakından ilgilendirdiği kuşkusuzdur” diyen Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Koordinatörü, avukat Akın Atalay Twitter’dan yasa teklifi ile ilgili aldıkları önlemleri şu sözlerle anlattı:

 

‘Cumhuriyet uzantılı e-posta adresleri iptal’

 

“Yeni MİT yasası yürürlüğe girmeden hemen önce, Cumhuriyet gazetesi muhabir,yazar ve çalışanlarına tahsis edilen @cumhuriyet.com.tr uzantılı tüm e-mail adresleri iptal edilecektir. Zira, istemesi halinde bu maillere ilişkin tüm verileri MİT'e vermek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yine gazete çalışan ve yazarlarının elektronik ortamdakiler dahil şahsi dosyaları ve belge ve bilgileri taranarak ayıklanacaktır. Muhabir ve yazarlar işyerinde, haber kaynaklarını açığa çıkaracak herhangi bir belge, bilgi ya da malzemeyi bulundurmamaları için uyarılacak.”

 

ETİKETLER

cumhuriyetmityasa teklifiemailgazetegazetecilikbaşbakanlıksoruşturmaverihaber

İlgili Haberler

MİT haberlerine 12 yıla kadar hapis, savcılara soruşturma sınırı geliyor!

Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifine göre savcılar ‘isimsiz, veya takma isimli, ihbarlara dayanarak, MİT mensupları hakkında soruşturma yapamayacak

Eski MİT'çi Öneş: Yeni MİT kanun teklifinde hesap verme yok, denetleme yok

TBMM ’ye verilen MİT kanun teklifine, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'ten tepki geldi. Öneş, MİT kanun teklifini dört başlık altında eleştirdi

BDP'den 'MİT Yasası' açıklaması: Bu haliyle destek vermeyiz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Mevcut haliyle bu yasaya destek vermeyiz' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24