T24 LogoT24 Logo
Diğer

MİT ve emniyetten IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı

20 Nisan 2021 10:00

İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü IŞİD ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

 

 

 

IŞİDoperasyongözaltıEmniyetMİT
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24