T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT ve Emniyet Müdürlüğü DHKP-C'ye baskın yaptı

Örgütün sempatizan kazanmak için “fuhuşa, kumara” karışanları üzerinde “Haydar Hakyemez” yazılı sopalarla dövdüğü belirtildi...

21 Aralık 2010 02:00

T24 - MİT’li operasyonda DHKP-C üyesi 13 kişi yakalandı. Örgütün sempatizan kazanmak için “fuhuşa, kumara” karışanları üzerinde “Haydar Hakyemez” yazılı sopalarla dövdüğü belirtildi. 

DHKP-C’ye ‘Haydar Hakyemez’ baskını
Polis, ele geçirilen sopaları ve kıyafetleri böyle sergiledi.

MİT Marmara Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa düzenledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Operasyonda DHKP-C örgütüne sempatizan kazandırmak amacıyla bulundukları semtlerde fuhuş yapanları, uyuşturucu satanları, porno sitelere girenleri döverek cezalandıran, hedef gösteren 2’si kadın 13 kişi yakalandı. 

Suçlu görülen kişilerin üzerinde “Haydar Hakyemez” yazılı sopayla dövüldüğü öğrenildi. 17 Aralık’ta Maltepe ve Ümraniye’de yapılan baskında 2 kaleşnikov, 1 tabanca, 2 el bombası, 317 fişek, biber gazı, 5 tahta, 3 demir sopa, 2 zincir ele geçirildi. Suç aletlerinden bir sopanın üzerinde bulunan “Haydar Hakyemez” yazısı dikkat çekti.

Zanlıların 29 Ocak 2004’den bugüne kadar başta Maltepe olmak üzere çeşitli ilçelerde kıraathaneye bomba atılmasından vatandaşın darp edilmesine, işyerlerine molotof atılmasından güvenlik güçlerine saldırıya kadar 19 ayrı olaya karıştığı iddia edildi. 




İnternet kafelere baskın

Örgütün toplumda sempati kazanmak amacıyla “Fuhuşa, kumara, uyuşturucuya ve yozlaşmaya hayır” sloganı adı altında kampanya başlattığı öğrenildi. Fuhuş yapmanın ve yaptırmanın, kumar oynamanın ve oynatmanın, uyuşturucu  alıp satmanın ve kullanmanın toplum tarafından da önemli suçlar arasında kabul edilerek bunları yapanların hedef gösterilip hatta cezalandırıldığı bildirildi. 


HAYDAR SOPASI

Rivayete göre, gece bekçilerinin var olduğu dönemlerde Haydar isimli bir bekçinin elinden düşürmediği orta boy, siyah sopası kendi adıyla anılır olmuş. Bekçi Haydar geceden yakaladığı sarhoşları, hırsızları ya da naralar atarak mahallenin huzurunu bozan serkeşleri karakolda kendi adını verdiği sopasıyla dövermiş. O dönemde polisler cop olarak sopa kullandıkları için bir süre sonra polis copları da karakolların müdavimleri tarafından “Haydar” olarak anılmaya başlamış.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24