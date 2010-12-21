MİT ve Emniyet Müdürlüğü DHKP-C'ye baskın yaptı

T24 - MİT’li operasyonda DHKP-C üyesi 13 kişi yakalandı. Örgütün sempatizan kazanmak için “fuhuşa, kumara” karışanları üzerinde “Haydar Hakyemez” yazılı sopalarla dövdüğü belirtildi.





Polis, ele geçirilen sopaları ve kıyafetleri böyle sergiledi.



MİT Marmara Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa düzenledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Operasyonda DHKP-C örgütüne sempatizan kazandırmak amacıyla bulundukları semtlerde fuhuş yapanları, uyuşturucu satanları, porno sitelere girenleri döverek cezalandıran, hedef gösteren 2’si kadın 13 kişi yakalandı.



Suçlu görülen kişilerin üzerinde “Haydar Hakyemez” yazılı sopayla dövüldüğü öğrenildi. 17 Aralık’ta Maltepe ve Ümraniye’de yapılan baskında 2 kaleşnikov, 1 tabanca, 2 el bombası, 317 fişek, biber gazı, 5 tahta, 3 demir sopa, 2 zincir ele geçirildi. Suç aletlerinden bir sopanın üzerinde bulunan “Haydar Hakyemez” yazısı dikkat çekti.



Zanlıların 29 Ocak 2004’den bugüne kadar başta Maltepe olmak üzere çeşitli ilçelerde kıraathaneye bomba atılmasından vatandaşın darp edilmesine, işyerlerine molotof atılmasından güvenlik güçlerine saldırıya kadar 19 ayrı olaya karıştığı iddia edildi.









İnternet kafelere baskın



Örgütün toplumda sempati kazanmak amacıyla “Fuhuşa, kumara, uyuşturucuya ve yozlaşmaya hayır” sloganı adı altında kampanya başlattığı öğrenildi. Fuhuş yapmanın ve yaptırmanın, kumar oynamanın ve oynatmanın, uyuşturucu alıp satmanın ve kullanmanın toplum tarafından da önemli suçlar arasında kabul edilerek bunları yapanların hedef gösterilip hatta cezalandırıldığı bildirildi.





HAYDAR SOPASI



Rivayete göre, gece bekçilerinin var olduğu dönemlerde Haydar isimli bir bekçinin elinden düşürmediği orta boy, siyah sopası kendi adıyla anılır olmuş. Bekçi Haydar geceden yakaladığı sarhoşları, hırsızları ya da naralar atarak mahallenin huzurunu bozan serkeşleri karakolda kendi adını verdiği sopasıyla dövermiş. O dönemde polisler cop olarak sopa kullandıkları için bir süre sonra polis copları da karakolların müdavimleri tarafından “Haydar” olarak anılmaya başlamış.