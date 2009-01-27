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MİT uyardı: PKK sandık kaçıracak

MİT, Başbakan Erdoğan'a PKK'nın yerel seçimlerde sandık kaçırmayı planladığı iddialarının yer aldığı bir rapor sundu.

27 Ocak 2009 02:00

MİT, Başbakan Erdoğan'a PKK'nın yerel seçimlerde sandık kaçırmayı planladığı iddialarının yer aldığı bir rapor sundu.

Seçim güvenliğini konuşmak için 81 ilin valisiyle geçen hafta bir araya gelen Başbakan, 29 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, valileri MİT'le işbirliği yapmaya çağırmıştı.

Erdoğan valilere, şu talimatı vermişti: "Tehdit altında bir seçim atmosferine asla müsaade etmemeliyiz. İstihbarat örgütlerinden gelen bilgileri alacaksınız ve ona göre gerekli müdahaleleri yapacaksınız."

Yerel seçimlerin 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz'dan bir hafta sonra yapılacak olmasının özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenlik endişesini artırdığı belirtiliyor.

Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, ulaşımın zor olduğu, güvenlik riski yüksek olan mezra ve köylerde sandık birleştirme yoluna gidileceği öğrenildi. Vatandaşlar sandıklara devlet imkânları ile taşınacak. Toplu oy kullanılmasının önüne geçilecek. Aşiret üyeleri sandık başına giderek tüm köy için oy kullanamayacak.

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