MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili 34 asker hakkında gözaltı kararı

Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili aralarında bir binbaşının da bulunduğu 34 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” iddiasıyla "paralel yapı" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyon askere uzandı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te MİT'e ait tırların durdurulmasının “Selam Tevhid” dosyası kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

Söz konusu şüpheliler, MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde “casusluk” suçundan yargılanıyor. Bu operasyon kapsamında ise aynı şüpheliler hakkında “Terör örgütüne üye olmak” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.