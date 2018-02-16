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MİT Tırları davası ertelendi (1)

Ümit TÜRK İstanbul,(DHA)  MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte ya

16 Şubat 2018 19:13

Ümit TÜRK İstanbul,(DHA) 
MİT TIR\'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP\'li Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Duruşma 14 Mart\'a ertelenirken mahkeme Gül, Dündar ve Enis Berberoğlu\'nun avukatlarının MİT TIR\'larına ilişkin görülen diğer dava dosyalarının sonuçlanmasının bekletici mesele yapılması talebini reddetti. 


 

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