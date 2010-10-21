T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT şube müdürü evinde ölü bulundu

MİT Kocaeli Müdürlüğü’nde şube müdürü olan Ahmet Süreyya’nın evinde kalp krizi geçirdiği söylendi...

21 Ekim 2010 03:00

T24 - Milli İstihbarat Teşkilattı Kocaeli Müdürlüğü’nde görevli şube müdürü evinde ölü bulundu. 


MİT Kocaeli Müdürlüğü’nde şube müdürü olan Ahmet Süreyya’dan uzun süre haber alınamayınca, kaldığı İzmit Turgut Mahallesi’ndeki MİT Lojmanları’ndaki evine gidildi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Evin zilini de çalan görevliler, ses çıkmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Süreyya’yı evde yerde yatar halde gören görevliler 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süreyya’nın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Süreyya’nın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, konuyla incelemesini sürdürürken, Süreyya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a götürüldü.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24