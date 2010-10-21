MİT şube müdürü evinde ölü bulundu

T24 - Milli İstihbarat Teşkilattı Kocaeli Müdürlüğü’nde görevli şube müdürü evinde ölü bulundu.





MİT Kocaeli Müdürlüğü’nde şube müdürü olan Ahmet Süreyya’dan uzun süre haber alınamayınca, kaldığı İzmit Turgut Mahallesi’ndeki MİT Lojmanları’ndaki evine gidildi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Evin zilini de çalan görevliler, ses çıkmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Süreyya’yı evde yerde yatar halde gören görevliler 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süreyya’nın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Süreyya’nın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, konuyla incelemesini sürdürürken, Süreyya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a götürüldü.



