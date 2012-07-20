MİT soruşturmasını başlatan özel yetkili savcılar, duruşma savcısı oldu!

Terörle Mücadele Kanunun 10. maddesi ile yetkilendirilen savcıların görev dağılımı gerçekleştirildi. MİT soruşturmasını başlatan savcılardan Bilal Bayraktar ile Sadrettin Sarıkaya ise duruşma savcısı oldu. Dink soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş, ise Ergenekon soruşturmalarına bakacak.

Ergenekon soruşturmalarını yürütecek savcı belli oldu. Hrant Dink suikastine ilişkin soruşturmayı yürüten ve Terörle Mücadele soruşturmalarına bakan savcı Muammer Akkaş, Ergenekon soruşturmasına da bakacak. Savcı Akkaş, bundan sonra Dink soruşturmasının yanı sıra Ergenekon kapsamında yürütülen Darbe Günlükleri, Üzeyir Garih ve Sabanci Cinayetleri gibi soruşturmalara da bakacak. Zekeriya Öz’ün ardından Ergenekon soruşturmasına bakan Cihan Kansız da geçtiğimiz yaz kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanmıştı.

Eski MİT savcıları duruşma savcısı oldu

Öte yandan özel yetkileri kaldırılan savcıların da görevleri belli oldu. Özel yetkileri kaldırılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fikret Seçen, "genel soruşturmalardan sorumlu" başsavcı vekilliğine getirildi. Seçen, Terörle Mücadele soruşturmaları dışındaki soruşturmalardan sorumlu olacak. MİT soruşturmasını başlatan savcılardan Bilal Bayraktar, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Sadrettin Sarıkaya ise İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcılığı yapacak. Daha sonradan MİT soruşturmasına dahil edilen savcı İsmail Işık da 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcısı olarak görev yapacak.

Dink ve Balyoz savcıları da duruşma savcısı oldu

"Dink davasında mahkemenin kararına örgüt var" gerekçesiyle itiraz eden savcı Hikmet Usta ise, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcısı olarak görevlendirildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcılığına ise Balyoz soruşturmasını yürüten savcı Hüseyin Ayar görevlendirildi. Dink cinayeti kapsamında "bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatan" ancak 3. yargı paketi ile özel yetkisi kaldırılan savcı Mustafa Çavuşoğlu ise Bilişim Suçlarına bakan savcılıkta görevlendirildi.