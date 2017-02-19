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15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT Müsteşarı'nı ifadeye çağıran savcı gözaltına alınırken polise "Benim kim olduğumu biliyor musun?" demiş

Yakalanan savcı ve hâkimlerin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları açıklandı

19 Şubat 2017 15:00

'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranırken önceki gece düzenlenen operasyonla yakalanan eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya’nın Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yaptıkları açıklandı. Eski savcı Sarıkaya kendisini gözaltına alan polise, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni gözaltına alamazsın” dedi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen hâkim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen’in Başakşehir, Kayaşehir bölgesinde kaldıkları yönünde bilgi aldı.

Bölgede yürütülen araştırmalar sırasında sokakta ilk olarak eski savcı Adnan Çimen görüldü. Çimen takip edilerek gizlendiği ev belirlendi. 3 gün eve girip çıkanlar takip edildi.

Çimen’in ardından aynı bölgede başka bir evde de eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu ile eski Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın gizlendiği belirlendi. İkinci evi kiralayan Dursun Ali Gündoğdu’nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu’nun eve erzak taşıdığı belirlendi.

Kaçaklardan Adnan Çimen önceki akşam Bakırköy’de yolda yürürken yakalandı. Ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayaşehir’deki eve zamanlı baskın düzenledi. Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"

Gündoğdu’nun teyzesinin oğlu İrfanoğlu da gözaltına alındı. Eski savcı Sarıkaya kendisini gözaltına alan polise, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni gözaltına alamazsın” dedi.

Bunun üzerine de polis de Sarıkaya’ya, "Kim olduğunuzu bildiğim için gözaltına alıyorum" diye yanıt verdi.

Gündoğdu ile Sarıkaya’nın yakalandığı evdeki iki boş pasaporta, "Ramazan Karahan" adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve internet bağlantısını sağlayan aparatlara el konuldu. Şüphelilerin Yunanistan’a kaçmak üzere hazırlık yaptıkları belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen için iki gün ek gözaltı süresi verdi. 

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