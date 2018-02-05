MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 'AKP' davasında yeni gelişme

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın AKP’den milletvekili adayı olup daha sonra da görevine geri dönmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal tarafından açılan ve Bölge İdare Mahkemesince reddedilen dava için, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 3 üyesinden muhalif oy geldi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Fidan’ın MİT Müsteşarlığı’na dönmesi kararının, yürütmesinin durdurulması istemiyle Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Tanal, Fidan'ın göreve dönüşünün MİT kanunu ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Ancak Tanal'ın davası, kişisel, meşru ve güncel menfaat ilişkisi olmadığı ve dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle, usulden reddedilmişti.

Üç üye muhalif

Mahmut Tanal'ın, kararın temyizi ve bozulması isteği üzerine konuyu Danıştay ele aldı. İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı ve 2 üyesi Tanal'ın dava açabilme ehliyetinin olduğuna karar verdi. Temyiz isteminin kabulün gerektiğini bildirdi.

Davası lehine, 3 olumlu oy çıkan Tanal da ‘'Açtığım davanın, ülkenin tümünü ilgilendirdiği için kamu yararı olduğu açıktır. Biri İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı olmak üzere 2 üye benim gibi düşündüğünü beyan etti. Usulden reddedilen davamın kabulü için tekrar dilekçe vereceğim. Karşı oylar gösteriyor ki Hakan Fidan'ın göreve geri dönüşü düşündürücüdür” dedi.