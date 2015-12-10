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MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Bağdat'a gidiyor

Davutoğlu: Irak'taki mevcudiyetimiz bu bölgenin istikrarını temin etmek içindir

10 Aralık 2015 01:58

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yle görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun yarın Bağdat'a gideceğini açıkladı.

Bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Barzani, ilk ziyaretini Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) gerçekleştirdi. Programında olmamasına rağmen MİT’e gelen Barzani, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü. Barzani, akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmede, Türkmenler, Kürtler ve Arapların bölgede uyum ve barış içinde yaşamalarını teşvik için özen gösterilmesinin yanı sıra, Irak’ın huzuru açısından mezhep çatışmasını körükleyici tutumlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çekildiği kaydedildi.

Barzani, Erdoğan ve MİT görüşmelerinin ardından Başbakan Davutoğlu'yla bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Barzani ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Davutoğlu, MİT ve Dışişleri Müsteşarı'nın yarın Bağdat'a gideceğini açıkladı. Başbakan Davutoğlu, "Irak'taki mevcudiyetimiz bu bölgenin istikrarını temin etmek içindir, DEAŞ'a komşu olmamak için de Erbil'in güçlü olması lazım. Irak'ta her zaman teröre karşı destek vereceğiz. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu yarın Bağdat'a gidecek" dedi.

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