MİT Müsteşarı Fidan'ın kardeşinin, Gülen'le bağlantısı var mı?

T24 - Ergenekon davası nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartılan eski MİT Müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kardeşi Mustafa Fidan hakkında hazırladığı notlarda "Pensilvania ile bağlantılı" şeklinde bir not olduğu öne sürüldü.





Ergenekon davası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan eski MİT Müsteşearı Kaşif Kozinoğlu’nun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ailesi hakkında topladığı bilgileri Ergenekon davası tutuklusu, OdaTV’nin sahibi ve Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın’a gönderdiği iddia edildi.



Taraf gazetesinin haberine göre; Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ‘yakalama’ kararı çıkarılan ve MİT Müsteşarlığı’nın ‘geri dön’ çağrısına rağmen halen yurtdışında bulunan Kaşif Kozinoğlu’nun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ve ailesini fişlediği iddia ediliyor. Kozinoğlu’nun evinde yapılan aramalarda, Fidan’ın ailesi ve kardeşi Mustafa Fidan’a ait belgeler ele geçirildiği belirtiliyor. Kozinoğlu tarafından hazırlanan belgelerde, Fidan’ın kimlerle görüştüğünden aile dostlarına ve ev adresine kadar çok detaylı bilgiler yer aldığı kaydedildi. Kozinoğlu’ndan ele geçirilen dijital belgelerde, Fidan’a ait bazı fotoğrafların da bulunduğu ifade ediliyor.



Gülen’in evine yakın takip

Öte yandan, Kozinoğlu’nun Pensilivania’da Fethullah Gülen ile birlikte kalan iki kişi hakkında bir rapor hazırladığı, bu kişilerin Türkiye’de yaşayan aileleri, yakınları ve kimlerle irtibatlı olduklarına yönelik bilgilerin yapılan aramalarda ele geçirildiği bildirildi. Soner Yalçın’ın ofisinde yapılan aramalarda bulunan ‘Pensilvania’ isimli dosyada bu kişilerle birlikte bazı bürokratların isimlerinin geçtiği de iddialar arasında.



Fidan ve ailesini izlemişler

Kozinoğlu’nun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili topladığı bütün bilgileri bir rapor halinde, Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın’a servis ettiği kaydedildi. İddialara göre, bu bilgiler Fidan’ın MİT Müsteşarı olarak göreve başlamasından kısa bir süre önce hazırlanmış.

Fidan’ın kardeşi Mustafa Fidan’la ilgili olarak Kozinoğlu tarafından hazırlanan dosyada ‘Pensilvania ile bağlantılı’ şeklinde bir not olduğu öne sürülüyor.



Özel bir ekip izlemiş

İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında teknik takip kararı aldığı Kozinoğlu’nu özel bir ekibin izlediği ve ekibin elde ettiği bilgilerin de gizli tutularak doğrudan mahkemeye gönderildiği belirtiliyor.



Kozinoğlu perşembe geliyor

MİT kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kozinoğlu en geç perşembe günü Türkiye’ye dönerek, savcılığa ifade verecek.

Öte yandan MİT Hukuk Müşavirliği’nin soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz ile irtibat halinde olduğu ve bilgi paylaşımında bulunulduğu öğrenildi. Teşkilatın Öz’den aldığı bilgiler doğrultusunda Kozinoğlu ile ilgili yürütülen incelemenin şekillendiği bildirildi.